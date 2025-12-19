Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Який вирок виніс суд лікарці через смерть Велеса Пашника?
Лікарці-анестезіологині призначили покарання у вигляді обмеження волі терміном на 4 роки та звільнили від відбування покарання з іспитовим строком – 2 роки.
Слідство встановило, що анестезіологиня Ірина Пода не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми. Суд також зобов'язав лікарку виплатити півтора мільйона гривень моральної шкоди батьку хлопчика.
Батько Велеса зазначив, що радий, що ця судова справа нарешті закінчилася.
Трагедія з нами на все життя, в тому числі й обвинуваченої. Вона буде її супроводжувати все життя, а суди нарешті закінчилися. Ми раді. Ми знали, що вона свою вину буде якось відкупляти іншими способами, зокрема, вона каже, що буде служити, будь ласка. Це вже інша історія,
– сказав Віктор Пашник.
Адвокат обвинуваченої Ірини Поди Євген Швадченко заявив, що сторона захисту не подаватиме апеляцію на рішення суду. Вирок набере чинності після закінчення встановленого строку на оскарження.
Що відомо про смерть 5-річного Велеса Пашника у стоматології?
У січні 2024 року у Львові помер 5-річний Велес Пашник, який понад місяць перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним знечуленням у приватній стоматологічній клініці Ori-Dent. Під час операції в дитини зупинилося серце, після чого хлопчика госпіталізували до реанімації дитячої лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати життя дитини не вдалося.
У квітні 2024 року експертна група у Львові дійшла висновку, що стоматологиня та лікарка-анестезіологиня приватної клініки Ori-Dent не мали належної кваліфікації для лікування дітей. За результатами експертизи, медики обрали помилкову тактику анестезіологічного забезпечення.
У лютому 2025 року лікарці-анестезіологині Ірині Поді повідомили про підозру. Максимальне покарання, яке їй загрожувало, – позбавлення волі на строк до 5 років.
Також у травні 2025 року повідомлялося, що Пода мобілізувалася до Збройних Сил, і адвокати клопотали про зупинку її справи. Водночас батьки померлого Велеса Пашника були переконані, що мобілізація анестезіологині є спробою уникнути відповідальності за злочин і справедливого покарання.