Який вирок виніс суд лікарці через смерть Велеса Пашника?

Лікарці-анестезіологині призначили покарання у вигляді обмеження волі терміном на 4 роки та звільнили від відбування покарання з іспитовим строком – 2 роки.

Слідство встановило, що анестезіологиня Ірина Пода не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми. Суд також зобов'язав лікарку виплатити півтора мільйона гривень моральної шкоди батьку хлопчика.

Батько Велеса зазначив, що радий, що ця судова справа нарешті закінчилася.

Трагедія з нами на все життя, в тому числі й обвинуваченої. Вона буде її супроводжувати все життя, а суди нарешті закінчилися. Ми раді. Ми знали, що вона свою вину буде якось відкупляти іншими способами, зокрема, вона каже, що буде служити, будь ласка. Це вже інша історія,

– сказав Віктор Пашник.

Адвокат обвинуваченої Ірини Поди Євген Швадченко заявив, що сторона захисту не подаватиме апеляцію на рішення суду. Вирок набере чинності після закінчення встановленого строку на оскарження.

Що відомо про смерть 5-річного Велеса Пашника у стоматології?