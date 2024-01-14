Зокрема, правоохоронці розслідуватимуть, чи винні медичні працівники у смерті дитини.
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Слідчі встановлюють обставини трагедії
За даними слідства, у грудні минулого року під час лікування зубів 5-річний хлопчик впав у кому. 17 грудня 2023 року за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК України.
На жаль, хлопчика врятувати не вдалося, і 13 січня 2024 року він помер у лікарні.
Наразі слідчі встановлюють обставини трагічного випадку. Зараз тривають відповідні експертизи. За результатами слідчих дій, згодом суд надасть правову оцінку діям медичних працівників.
За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому,
– мовиться в повідомленні прокуратури.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції Львівської області.
Батьки звинувачують стоматологічну клініку: подробиці трагічної смерті дитини
- У Львові 5-річний хлопчик впав у кому після операції з видалення молочних зубів. Про це у фейсбуці розповіли батьки хлопчика – музикант Віктор Пашник та Маріанна Вахняк.
- 8 грудня мама Маріанна разом і сином прийшли до клініки ТОВ "ОРІ ГРУП" (Ori-Dent), щоб видалити два молочні зуби. Хлопчик нервував і працівники центру запропонували провести видалення під загальною анестезією.
- За словами батьків, вони погодилися, однак дитина протестувала в операційній і не давала вдягнути маску. За словами жінки, вона просила припинити це, коли лікар-анестезіолог силоміць одягала синові маску, однак анестезіолог не послухала і продовжувала притискати її, після чого хлопчик заснув.
- Після початку операції, мама хлопчика почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, а приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. Тоді жінці повідомили, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, але лікарям вдалося запустити його знову. Але хлопчика переводять в реанімаційне відділення лікарні святого Миколая.
- Як виявили медики, 5-річний Велес пережив клінічну смерть під час загального наркозу, а через якийсь час у дитини констатували смерть мозку.
- Від того часу життя хлопчика підтримували за допомогою апаратів. 13 січня дитина померла.