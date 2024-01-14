Зокрема, правоохоронці розслідуватимуть, чи винні медичні працівники у смерті дитини.

Дивіться також У Києві знайшли мертвою ексзаступницю генпрокурора, в сусідній квартирі було тіло її доньки

Слідчі встановлюють обставини трагедії

За даними слідства, у грудні минулого року під час лікування зубів 5-річний хлопчик впав у кому. 17 грудня 2023 року за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК України.

На жаль, хлопчика врятувати не вдалося, і 13 січня 2024 року він помер у лікарні.

Наразі слідчі встановлюють обставини трагічного випадку. Зараз тривають відповідні експертизи. За результатами слідчих дій, згодом суд надасть правову оцінку діям медичних працівників.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому,

– мовиться в повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції Львівської області.

Батьки звинувачують стоматологічну клініку: подробиці трагічної смерті дитини