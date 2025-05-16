Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Что известно об инциденте на Европейской площади в Одессе

Правоохранители рассказали, что утром 16 мая в полицию поступило сообщение от прохожей, что один из фрагментов постамента посреди Европейской площади в Одессе зарисован красками, похожими на флаг страны-агрессора. Также одно из памятных фото было загрязнено.

Сейчас на месте работают сотрудники территориального подразделения полиции. Принимаются меры по установлению лица, причастного к событию,

– говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что правовая квалификация инцидента будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.

К слову, в декабре 2022 года с Европейской площади в Одессе демонтировали памятник "Основателям Одессы", центральной фигурой которого была статуя Екатерины II. В 2023 году одесситы обустроили на этом месте импровизированный мемориал – устанавливали флажки с именами погибших военных и их фотографиями.

До 2024 года площадь называлась Екатерининская, однако в мае того же года ее переименовали в Европейскую.