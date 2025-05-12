Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Что известно о мародерстве в Одесской области

Так, полицейские получили сообщение о том, что на одном из кладбищ Любашевской поселковой общины кто-то обокрал захоронения умерших. Всего зафиксировали 19 фактов краж металлических мемориальных табличек, которые были закреплены на памятниках, и некоторых элементов из металлических ограждений.

Правонарушителем оказался 20-летний безработный житель соседнего села.

Молодой человек объяснил, что подыскивал изделия из цветного металла, чтобы сдать их в пункт приема лома и заработать денег. Часть похищенного злоумышленник успел реализовать, а часть полицейские изъяли из его домовладения. Вещественные доказательства приобщены к материалам производства,

– рассказали правоохранители.

На основании собранной доказательной базы следователи сообщили юноше о подозрении в незаконном завладении предметами, находящихся на могиле, совершенном из корыстных побуждений, в частности повторно. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кстати, несколько недель назад в Днепропетровской области нетрезвая женщина наехала на кладбище. Пострадала одна из могил, где похоронен погибший защитник Украины.