С мужчиной, который агрессивно высказывается в отношении защитников общались в Дарницком районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на опубликованное видео в социальных сетях.

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Киевлянин презирает украинских военных

Житель Дарницкого района поспорил с женщинами и мужчиной на улице Архитектора Вербицкого. Он, вероятно, был пьян, поэтому не выбирал слова для диалога. Одной из киевлянок, муж которой служит на фронте, фигурант якобы сказал, что "ее муж будет дох*ий".

На замечание другого собеседника о том, что украинские военные защищают его и всех граждан, поэтому заслуживают уважения, мужчина сказал, что военные только "зарабатывают бабло на фронте". Затем он добавил, что "нех**й было на Майдане скакать".

На дальнейшие замечания людей мужчина грубо отвечал, что ему "по**й".

Мои дети не воюют – не забирают жизни у других,

– сказал мужчина.

В комментариях под видео не нашлось ни одного человека, который бы поддержал слова пьяного мужчины.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику.

Житель Дарницкого района наговорил много гадостей об украинских военных: смотрите видео

Полицейские отреагировали на происшествие и составили на нарушителя админпротокол по факту появления в общественных местах в пьяном виде. Оперативники также отрабатывают заявления мужчины относительно украинских военных и изучают его отношение к войне в Украине.

Напомним, под Киевом мужчина застрелил военного и его тещу из-за оплаты денег за проданное воином оружие. Подозреваемый в убийстве закрылся в своем доме, но полиция задержала его.