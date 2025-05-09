Правоохранители открыли производство по факту пропаганды коммунистического режима, сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

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Что известно о "победоносцах" на Закарпатье

Отмечается, что правоохранители получили вызов относительно того, что в поселке Межгорье двое мужчин передвигаются в советской форме с георгиевскими лентами. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и СБУ.