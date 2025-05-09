Правоохранители открыли производство по факту пропаганды коммунистического режима, сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.
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Что известно о "победоносцах" на Закарпатье
Отмечается, что правоохранители получили вызов относительно того, что в поселке Межгорье двое мужчин передвигаются в советской форме с георгиевскими лентами. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и СБУ.
Правоохранители установили личности мужчин – ими оказались 58-летний священнослужитель УПЦ (МП) из Межгорья и 46-летний житель села Терново Тячевского района,
– указывают в полиции.
Мужчины демонстративно оделись в советскую форму с элементами запрещенной символики и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим.
Мужчин в советской форме задержали / фото полиции Закарпатья
Фигуранты были доставлены в полицейский участок. Все запрещенные предметы правоохранители изъяли. Правоохранители открыли производство по факту изготовления, распространения коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
Кстати, в Таллинне две недели назад начали демонтаж советской символики
из Центра русской культуры. Серп и молот, пионерские флаги и пятиконечную звезду планируют перевезти в городской музей на хранение.