Их лица подозрительно напоминают, к примеру: Дональда Трампа, Кирилла Буданова и Александра Сырского. Об этом пишет 24 Канал.

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Новые ветераны с сайта "Безсмертного полка" рассмешили сеть

Так, на сайте "Безсмертного полка" 9 мая появились: Трампин, Витьков, Буденный, Малых, Пармезанов и другие.

В соцсетях рассказывают, что эти "ветераны" светились на сайте полдня. Пока россияне это заметили и повыдаляли, украинцы успели сделать скриншоты.

Интересные лица на сайте "Безсмертного полка":

К слову, на московский парад прибыл председатель КНР Си Дзиньпин. В сети шутят, что россияне празднуют "день победы" Китая.

Между тем российский диктатор Владимир Путин успел опозориться еще до празднования, потому что не смог правильно произнести имя председателя Китая. "Дорогой господин Сизипинь, уважаемый друг", – сказал Путин президенту КНР во время личной встречи, и даже не поправил себя.