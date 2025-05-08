Ранее Путин не смог произнести имя президента Казахстана, а теперь и Си Цзиньпина. Видео появилось в сети после встречи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.ua.

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Путин не смог произнести имя Си Цзиньпина

В Кремле во время переговоров "старый дед" не смог произнести крайне тяжелое имя и фамилию главы Китая. Теперь Си Цзиньпин – Сизипин.

Поздравляю, дорогой господин Сизипинь, уважаемый друг,

– заявил Путин.

При этом сделал вид, что сказал все правильно, и даже себя не исправил. Хотя, может, он считает, что его имя и фамилия звучит именно так.

Если для Путина глава Китая "Сизипинь", то помните для образованных и адекватных людей он – Си Цзиньпин.

Как это было: смотрите видео

Зачем Си Цзиньпинь приехал в Москву

Визит президента Китая Си Цзиньпина на парад 9 мая в Москве, посвященный 80-й годовщине завершения Второй мировой войны, подчеркивает крепкую дружбу между странами. Однако, некоторые источники указывают на то, что динамика отношений между Пекином и Москвой может быть более сложной, чем кажется на первый взгляд.

В частности, Пекин изучает возможность установления тарифа на газ, который бы превышал внутренние цены в России, оставаясь при этом ниже действующего тарифа газопровода "Сила Сибири".

Эксперты утверждают, что Си Цзиньпин может использовать нынешнюю ситуацию для давления на Россию. Ведь Пекину не нравятся попытки Путина вступить в переговоры с президентом США Дональдом Трампом.