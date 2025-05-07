Соответствующее видео распространили местные телеграмм-каналы. Об этом сообщает 24 Канал.
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Зеленский делал фото с прохожими в Киеве
На видео видно, как украинский президент делает селфи с прохожим мужчиной. Еще несколько человек наблюдают за этим, вероятно, также ожидая того, чтобы сделать фото с Зеленским.
Владимир Зеленский делает фото с прохожими: видео очевидцев
К слову, ранее украинские защитники в социальных сетях запустили тренд в поддержку президента Зеленского, чтобы опровергнуть скандальные заявления американского лидера Дональда Трампа.
В нем использованы исторические слова главы государства, которые он провозгласил 3 года назад, призывая Вооруженные силы Украины стоять крепко и защищать государство. Теперь украинские военные просят Владимира Зеленского держаться и стоять крепко на своем, защищая Конституцию Украины и ее суверенитет.