Відповідне відео поширили місцеві телеграм-канали. Про це повідомляє 24 Канал.

Новини до теми Від комедійних шоу до політичної арени: ШІ показав, як змінювався Зеленський

Зеленський робив фото з перехожими у Києві

На відео видно, як український президент робить селфі з перехожим чоловіком. Ще кілька людей спостерігають за цим, ймовірно, також чекаючи на те, щоб зробити фото із Зеленським.

Володимир Зеленський робить фото з перехожими: відео очевидців

До слова, раніше українські захисники в соціальних мережах запустили тренд на підтримку президента Зеленського, щоб спростувати скандальні заяви американського лідера Дональда Трампа.

У ньому використані історичні слова глави держави, які він проголосив 3 роки тому, закликаючи Збройні сили України стояти міцно та захищати державу. Тепер українські військові просять Володимира Зеленського триматися та стояти міцно на своєму, захищаючи Конституцію України та її суверенітет.