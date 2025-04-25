Украинцы в соцсетях сравнили эту просьбу с обращением к Гитлеру. Это и неудивительно, ведь оба диктатора имеют немало общего. Самые смешные мемы для вас собрал 24 Канал.

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Как известно, просьбу остановиться Трамп опубликовал в соцсети Х. Он написал, что пора уже завершать войну и иди на мирное соглашение, которое американский лидер активно продвигает. То, насколько оно выгодно для Украины – это уже другой вопрос.

Пользователи соцсетей сразу же пофантазировали, как Трамп просит Путина остановиться. В сети появилось немало смешных мемов.



Как Трамп обратился к Путину / Фото Goni



Роль Трампа в переговорах / Фото из сети



"Договоренности" с диктатором / Фото Goni



Владимир, остановись / Фото из сети



Трамп в 1940 году / Фото из сети



Возможно, Трамп обращался не к тому Владимиру / Фото из сети

Соцсети не обошли вниманием и тему самих переговоров. Трампа неоднократно обвиняли в лояльности и подыгрывании России.



Соцсети шутят о ходе переговоров / Фото Goni

Пошутили и о том, что Трамп на самом деле является агентом Кремля, поэтому получил много наград за это. А также представили, как Путин "оседлал" Трампа, а тот просит остановиться.



Именно так чувствуется твитер Трампа / Фото из сети



Трамп на самом деле является агентом Кремля / Фото из сети