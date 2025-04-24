Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что в целом наличие реакции от Трампа – уже хорошо. В то же время в ней были и непонятные слова.

Смотрите также Эксперт по боевой авиации объяснил, какие самолеты и ракеты позволят Украине защитить небо

Странная реакция Трампа и обстрел Украины

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированную атаку по Киеву. Он написал "Владимир, стоп!". Также добавил, что сейчас еженедельно "погибает 5000 солдат", а удары являются "несвоевременными".

Это обращение к Путину, не к Зеленскому. Однако гораздо больше в глаза бросается фраза о том, что это, мол, не вовремя произошло. Возникает вопрос, когда же тогда вовремя?,

– сказал политолог.

Рейтерович отметил, что Трамп – человек, который имеет минимум эмпатии, мыслит своими категориями и не обращает внимания на такие вещи, как удар по Киеву. Хорошо, что президент США в целом не "зарыл голову в песок", но и ожидать чего-то большего было не стоит, ведь Трамп на это неспособен.

С другой стороны, информационное пространство, в частности в США, было наполнено новостями об атаке на Киев. По мнению политолога, Белый дом должен был бы это учесть и, возможно, это дало бы могло иметь какое-то влияние на будущие переговоры.

Трамп хочет сразу заключить какое-то соглашение. Украина же настаивает сначала на перемирии на 30 дней. Такие ужасные события дают нашей позиции легитимности. Возможно, из-за этого Трамп и бесится, потому что не понимает логики Путина. Он играет игру, которая не соответствует ожиданиям Трампа,

– заметил он.

Напомним, что на атаку на столицу отреагировал и президент Франции Эмманюэль Макрон, который осудил агрессивную войну России против Украины. Он отметил, что гнев США должен быть направлен только на российского диктатора и призвал его "прекратить врать".