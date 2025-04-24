Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Макрон высказался о массированной атаке

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что позиция его страны является последовательной и неизменной: Франция выступает за суверенитет народов и территориальную целостность, с уважением к международному праву.

Для Франции нет двойных стандартов. Это касается как Украины, так и Ближнего и Среднего Востока, африканского континента. Я горжусь этой позицией. И мы продолжим защищать право украинского народа жить в мире на своей территории, в международно признанных границах,

– заявил политик.

Президент Франции подчеркнул, что агрессор в этой войне – Россия. Именно поэтому, по его словам, "гнев Америки должен быть направлен только на одного человека: президента Путина".

Макрон также призвал главу Кремля "прекратить врать".

Он говорит "я хочу мира", а сам продолжает бомбить и убивать людей в Украине. Если он скажет "да", завтра у нас будет прекращение огня,

– подытожил Эмманюэль Макрон.

Напомним, ранее на массированную атаку по Киеву отреагировал также президент США Дональд Трамп. Политик заявил, что его "не устраивают" удары по украинской столице.