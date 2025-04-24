Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Макрон висловився про масовану атаку

Емманюель Макрон наголосив, що позиція його країни є послідовною та незмінною: Франція виступає за суверенітет народів і територіальну цілісність, з повагою до міжнародного права.

Для Франції немає подвійних стандартів. Це стосується як України, так і Близького й Середнього Сходу, африканського континенту. Я пишаюся цією позицією. І ми продовжимо захищати право українського народу жити в мирі на своїй території, в міжнародно визнаних кордонах,

– заявив політик.

Президент Франції підкреслив, що агресор у цій війні – Росія. Саме тому, за його словами, "гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину: президента Путіна".

Макрон також закликав очільника Кремля "припинити брехати".

Він каже "я хочу миру", а сам продовжує бомбити і вбивати людей в Україні. Якщо він скаже "так", завтра у нас буде припинення вогню,

– підсумував Емманюель Макрон.

Нагадаємо, раніше на масовану атаку по Києву відреагував також президент США Дональд Трамп. Політик заявив, що його "не влаштовують" удари по українській столиці.