Українці у соцмережах порівняли це прохання зі зверненням до Гітлера. Це й не дивно, адже обидва диктатори мають чимало спільного. Найсмішніші меми для вас зібрав 24 Канал.

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Як відомо, прохання зупинитися Трамп опублікував у соцмережі Х. Він написав, що пора вже завершувати війну та йди на мирну угоду, яку американський лідер активно просуває. Те, наскільки вона вигідна для України – це вже інше питання.

Користувачі соцмереж одразу ж пофантазували, як Трамп просить Путіна зупинитися. У мережі з'явилося чимало смішних мемів.



Як Трамп звернувся до Путіна / Фото Goni



Роль Трампа у переговорах / Фото з мережі



"Домовленості" з диктатором / Фото Goni



Владімір, зупинись / Фото з мережі



Трамп у 1940 році / Фото з мережі



Можливо, Трамп звертався не до того Володимира / Фото з мережі

Соцмережі не оминули увагою і тему самих переговорів. Трампа неодноразово звинувачували у лояльності та підігруванні Росії.



Соцмережі жартують про перебіг переговорів / Фото Goni

Пожартували і про те, що Трамп насправді є агентом Кремля, тому отримав багато нагород за це. А також уявили, як Путін "осідлав" Трампа, а той просить зупинитися.



Саме так відчувається твітер Трампа / Фото з мережі



Трамп насправді є агентом Кремля / Фото з мережі