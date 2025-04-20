Жарти та меми про Великдень, миття вікон та великодні традиції зібрав для вас 24 Канал.

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Меми про Великдень

Звісно, всі порядні господині вже давно вимили вікна. Бажано зі сторони сусідів, даху та орбіти МКС.



Мем про миття вікон / Фото Goni



Кожна господинька у Чистий четвер / Фото Goni

Ну і куди ж без випікання пасочок? Всі ми знаємо цю легенду, коли бабуся каже, що цьогоріч спечемо лише 5 – 10 штук, а до вечора їх магічним чином виходить аж 35!



Коли трошки перестарався з пасочками / Фото Goni



Ох, цей небезпечний момент / Фото Goni



Коли пасочка трошки підгоріла / Фото "Баба і кіт"

Щороку маркетологи пропонують все цікавіші варіації пасок. Якщо у попередні роки паска з начинкою всередині була новинкою, от зараз настала нова ера! Паски зі смаком дубайського шоколаду. Чому б ні?



Дубайська паска точно здивувала б Ісуса / Фото з мережі



Ось, як це було / Фото Goni



Мої плани на літо і та сама пасочка / Фото "Баба і кіт"



Ну і куди ж без привітань родичів / Фото Goni

Як українці б'ються яйцями: дивіться відео

Найкращі меми до Великодня: дивіться відео

Ну і куди ж без скетчів на великодню тематику: дивіться відео

Ті самі привітання від родичів: дивіться відео

Редакція 24 Каналу вітає вас зі Великоднем! Бажаємо, аби у наших домівках нарешті запанував мир і зло відступило. Смачної пасочки!