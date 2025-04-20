Жарти та меми про Великдень, миття вікон та великодні традиції зібрав для вас 24 Канал.
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Меми про Великдень
Звісно, всі порядні господині вже давно вимили вікна. Бажано зі сторони сусідів, даху та орбіти МКС.
Мем про миття вікон / Фото Goni
Кожна господинька у Чистий четвер / Фото Goni
Ну і куди ж без випікання пасочок? Всі ми знаємо цю легенду, коли бабуся каже, що цьогоріч спечемо лише 5 – 10 штук, а до вечора їх магічним чином виходить аж 35!
Коли трошки перестарався з пасочками / Фото Goni
Ох, цей небезпечний момент / Фото Goni
Коли пасочка трошки підгоріла / Фото "Баба і кіт"
Щороку маркетологи пропонують все цікавіші варіації пасок. Якщо у попередні роки паска з начинкою всередині була новинкою, от зараз настала нова ера! Паски зі смаком дубайського шоколаду. Чому б ні?
Дубайська паска точно здивувала б Ісуса / Фото з мережі
Мої плани на літо і та сама пасочка / Фото "Баба і кіт"
Ну і куди ж без привітань родичів / Фото Goni
Як українці б'ються яйцями: дивіться відео
Найкращі меми до Великодня: дивіться відео
Ну і куди ж без скетчів на великодню тематику: дивіться відео
Ті самі привітання від родичів: дивіться відео
Редакція 24 Каналу вітає вас зі Великоднем! Бажаємо, аби у наших домівках нарешті запанував мир і зло відступило. Смачної пасочки!