Жарти та меми про Великдень, миття вікон та великодні традиції зібрав для вас 24 Канал.

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Меми про Великдень

Звісно, всі порядні господині вже давно вимили вікна. Бажано зі сторони сусідів, даху та орбіти МКС.

Мем про миття вікон
Мем про миття вікон / Фото Goni

Кожна господинька у Чистий четвер
Кожна господинька у Чистий четвер / Фото Goni

Ну і куди ж без випікання пасочок? Всі ми знаємо цю легенду, коли бабуся каже, що цьогоріч спечемо лише 5 – 10 штук, а до вечора їх магічним чином виходить аж 35!

Коли трошки перестарався з пасочками
Коли трошки перестарався з пасочками / Фото Goni
Ох, цей небезпечний момент
Ох, цей небезпечний момент / Фото Goni

Коли пасочка трошки підгоріла
Коли пасочка трошки підгоріла / Фото "Баба і кіт"

Щороку маркетологи пропонують все цікавіші варіації пасок. Якщо у попередні роки паска з начинкою всередині була новинкою, от зараз настала нова ера! Паски зі смаком дубайського шоколаду. Чому б ні?

Дубайська паска точно здивувала б Ісуса
Дубайська паска точно здивувала б Ісуса / Фото з мережі

Ось, як це було
Ось, як це було / Фото Goni

Мої плани на літо і та сама пасочка
Мої плани на літо і та сама пасочка / Фото "Баба і кіт"

Ну і куди ж без привітань родичів
Ну і куди ж без привітань родичів / Фото Goni

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Ті самі привітання від родичів: дивіться відео

Редакція 24 Каналу вітає вас зі Великоднем! Бажаємо, аби у наших домівках нарешті запанував мир і зло відступило. Смачної пасочки!