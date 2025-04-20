Шутки и мемы о Пасхе, мытье окон и пасхальные традиции собрал для вас 24 Канал.

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Мемы о Пасхе

Конечно, все порядочные хозяйки уже давно вымыли окна. Желательно со стороны соседей, крыши и орбиты МКС.



Мем о мытье окон / Фото Goni



Каждая хозяйка в Чистый четверг / Фото Goni

Ну и куда же без выпекания куличей? Все мы знаем эту легенду, когда бабушка говорит, что в этом году испечем только 5 – 10 штук, а к вечеру их магическим образом получается аж 35!



Когда немножко перестарался с пасочками / Фото Goni



Ох, этот опасный момент / Фото Goni



Когда пасочка немножко подгорела / Фото "Баба и кот"

Ежегодно маркетологи предлагают все более интересные вариации куличей. Если в предыдущие годы кулич с начинкой внутри был новинкой, вот сейчас наступила новая эра! Куличи со вкусом дубайского шоколада. Почему бы нет?



Дубайский кулич точно удивил бы Иисуса / Фото из сети



Вот, как это было / Фото Goni



Мои планы на лето и та самая пасочка / Фото "Баба и кот"



Ну и куда же без поздравлений родственников / Фото Goni

Как украинцы бьются яйцами: смотрите видео

Лучшие мемы к Пасхе: смотрите видео

Ну и куда же без скетчей на пасхальную тематику: смотрите видео

Те самые поздравления от родственников: смотрите видео

Редакция 24 Канала поздравляет вас с Пасхой! Желаем, чтобы в наших домах наконец воцарился мир и зло отступило. Вкусной пасочки!