Правоохоронці відкрили провадження за фактом пропагування комуністичного режиму, повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.
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Що відомо про "побєдоносцев" на Закарпатті
Зазначається, що правоохоронці отримали виклик щодо того, що у селищі Міжгір'я двоє чоловіків пересуваються у радянській формі з георгіївськими стрічками. На місце негайно прибули співробітники поліції та СБУ.
Правоохоронці встановили особи чоловіків – ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району,
– вказують у поліції.
Чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим.
Чоловіків у радянській формі затримали / фото поліції Закарпаття
Фігурантів було доставлено до поліцейського відділку. Усі заборонені предмети правоохоронці вилучили. Правоохоронці відкрили провадження за фактом виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
До речі, у Таллінні два тижні тому почали демонтаж радянської символіки
з Центру російської культури. Серп і молот, піонерські прапори і п'ятикутну зірку планують перевезти до міського музею на зберігання.