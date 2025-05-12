Із чоловіком, який агресивно висловлюється щодо захисників спілкувалися в Дарницькому районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опубліковане відео в соціальних мережах.

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Киянин зневажає українських військових

Житель Дарницького району посперечався із жінками та чоловіком на вулиці Архітектора Вербицького. Він, ймовірно, був напідпитку, тому не обирав слова для діалогу. Одній з киянок, чоловік якої служить на фронті, фігурант нібито сказав, що "її чоловік буде дох*ий".

На зауваження іншого співрозмовника про те, що українські військові захищають його та всіх громадян, тож заслуговують на повагу, чоловік сказав, що військові лише "заробляють бабло на фронті". Потім він додав, що "нех**й було на Майдані скакати".

На подальші зауваження людей чоловік грубо відповідав, що йому "по**й".

Мої діти не воюють – не забирають життя в інших,

– сказав чоловік.

У коментарях під відео не знайшлося жодної людини, яка б підтримала слова п'яного чоловіка.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику.

Житель Дарницького району наговорив багато гидоти про українських військових: дивіться відео

Поліцейські відреагували на подію та склали на порушника адмінпротокол за фактом появи в громадських місцях у п'яному вигляді. Оперативники також відпрацьовують заяви чоловіка щодо українських військових і вивчають його ставлення до війни в Україні.

Нагадаємо, неподалік Києва чоловік застрелив військового та його тещу через оплату грошей за продану воїном зброю. Підозрюваний у вбивстві зачинився у своєму домі, але поліція затримала його.