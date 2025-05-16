Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одещини.

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Що відомо про інцидент на Європейській площі в Одесі

Правоохоронці розповіли, що вранці 16 травня до поліції надійшло повідомлення від перехожої, що один із фрагментів постаменту посеред Європейської площі в Одесі замальований фарбами, схожими на прапор країни-агресорки. Також одне з пам'ятних фото було забруднене.

Наразі на місці працюють співробітники територіального підрозділу поліції. Вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до події,

– мовиться у повідомленні.

У поліції підкреслили, що правова кваліфікація інциденту буде надана після з'ясування всіх обставин.

До слова, у грудні 2022 року з Європейської площі в Одесі демонтували пам'ятник "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого була статуя Катерини II. У 2023 році одесити облаштували на цьому місці імпровізований меморіал – встановлювали прапорці з іменами загиблих військових і їхніми світлинами.

До 2024 року площа мала назву Катерининська, однак у травні того ж року її перейменували на Європейську.