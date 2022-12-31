Росіяни у "найкращих своїх традиціях" почали коментувати знесення Катерини ІІ в Одесі. Вони порівняли українську владу з талібами, пише 24 Канал.
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Чергова абсурдна заява пропагандистів
Там заявили, що "рішення української влади демонтувати пам'ятники імператриці Катерині II та Олександру Суворову в Одесі нагадує дії талібів, які підірвали дві найбільші у світі статуї Будди у Баміанській долині".
Як стверджують росЗМІ таку думку висловив лідер французької партії "Народний республіканський союз" Франсуа Асселіно.
Як вони стверджують, Асселіно наголосив, що ці буддійські святині, висічені в скелях приблизно у V столітті, пережили нашестя Чингісхана. "А зараз прийшли таліби, які, користуючись ідеологізованою інтерпретацією ісламу, вирішили стерти історію власної країни, зруйнувавши ці статуї Будди. На мій погляд, це можна порівняти з тим, що сталося в Одесі", – сказав він.
Він також заявив, київська влада влаштувала "справжню культурну війну", зносячи пам'ятники та забороняючи російську літературу у навчальних закладах та бібліотеках.
Що відомо про знесення пам'ятника
- Існування пам'ятника Катерині ІІ важко назвати безтурботнім. Періодично його обливали фарбою, зверталися до суду щодо знесення… Місцевій владі довелося наймати охорону – ще донедавна біля постаменту постійно перебували правоохоронці. Такий "почесний караул" обходився місту в кругленьку суму…
- Зазначимо, що Катерина II специфічна постать в українській історії. Російська імператриця руйнувала ознаки нашої державності, знищила козацтво, запровадила кріпацтво та сповідувала політику тотальної русифікації українських земель.
- Ввечері 28 грудня в Одесі почали демонтовувати пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ. Така подія не могла залишитись поза увагою жартів. 24 Канал зібрав добірку найсмішніших мемів та дописів.