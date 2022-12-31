Россияне в "лучших своих традициях" начали комментировать снос Екатерины II в Одессе. Они сравнили украинские власти с талибами, пишет 24 Канал.

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Очередное абсурдное заявление пропагандистов

Там заявили, что "решение украинской власти демонтировать памятники императрице Екатерине II и Александру Суворову в Одессе напоминает действия талибов, взорвавших две крупнейшие в мире статуи Будды в Бамианской долине".

Как утверждают росСМИ, такое мнение высказал лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

Как они утверждают, Асселино подчеркнул, что эти буддийские святыни, высеченные в скалах примерно в V веке, пережили нашествие Чингисхана. "А сейчас пришли талибы, которые, пользуясь идеологизированной интерпретацией ислама, решили стереть историю собственной страны, разрушив эти статуи Будды. На мой взгляд, это сравнимо с тем, что произошло в Одессе", – сказал он.

Он также заявил, что киевские власти устроили "настоящую культурную войну", снося памятники и запрещая русскую литературу в учебных заведениях и библиотеках.

Что известно о сносе памятника