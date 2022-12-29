Да, сеть взорвалась мемами. 24 канал. Кстати, украинцы спрашивают, можно ли Екатерину сбросить на "Энгельс". Жалеют, что Екатерина "нелетающая".

К теме На месте Екатерины – флаг: памятник кровожадной императрице в Одессе наконец-то демонтировали

"Катя уезжает из Одессы"

Украинцы предлагают свои варианты замены памятнику. Отмечают, что эта "Катя" уезжает из Одессы, но в мире есть еще много Екатерин, которые можно поставить на свободный постамент.

Мемы о демонтаже Екатерины / Фото из сети:

По такому случаю в сети даже рифмуют стихи.



Стихи о Екатерине / Фото "Goni Мемаси"

Кстати, пользователи даже предполагают, что следующим можно "демонтировать" выступавшего против сноса памятника российской императрице.

Как сносили монумент

Демонтаж Екатерины начался вечером 28 декабря. За императрицей улетел и памятник Александру Суворову.

Решение о демонтаже было поддержано на сессии городского совета еще 30 ноября. Забор вокруг монумента установили в начале ноября. Там было написано, что ведут подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Учредителям Одессы".

Кстати, еще летом петиция о сносе памятника набрала на сайте ОП достаточно подписей. Однако против инициативы выступал мэр Геннадий Труханов.