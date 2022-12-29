Так, мережа вибухнула мемами, передає 24 канал. Принагідно українці запитують, чи можна Катерину скинути на "Енгельс". Шкодують, що вона "нелітаюча".

До теми На місці Катерини – прапор: пам'ятник кровожерливій імператриці в Одесі нарешті демонтували

"Катя їде з Одеси"

Українці пропонують свої варіанти заміни пам'ятника. Зазначають, що ця "Катя" їде з Одеси, але в світі є ще багато Катерин, яких можна поставити на вільний постамент.

пару катерин яких можно поставити на вільний постамент в одесі pic.twitter.com/rWIlsEMDq6 — vanya ✙ (@eurovanya) December 29, 2022

Меми про демонтаж Катерини / Фото з мережі:

З такої нагоди в мережі навіть римують вірші.



Вірші про Катерину / Фото "Goni Мемаси"

До речі, користувачі навіть припускають, що наступним можна "демонтувати" того, хто виступав проти знесення пам'ятника російській імператриці.

Сьогодні в Одесі нарешті демонтують пам’ятник єкатерині, сподіваюсь, що Труханова демонтують наступним. — Nikita Rybakov (@nrybakov_txt) December 28, 2022

Коли на твоє місто летять ракети, але тобі ліньки вставати з ліжка pic.twitter.com/4nPmy2adhD — культура за ваші податки (@cuspilnesulture) December 29, 2022

Як зносили монумент

Демонтаж Катерини почали ввечері 28 грудня. За імператрицею полетів і пам'ятник Олександру Суворову.

Рішення про демонтаж підтримали на сесії міської ради ще 30 листопада. Огорожу навколо монумента встановили на початку листопада. Там було написано, що ведуть підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси".

До речі, ще влітку петиція про знесення пам'ятника набрала на сайті ОП достатню кількість підписів. Однак проти ініціативи виступав мер Геннадій Труханов.