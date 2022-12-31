Однако как только утвердили это решение, стало сразу ярко видно тех, кто либо не учил историю, либо не столь проукраинский, как хотел бы казаться. Так, например, у известного одесского блогера Домбровского воспылало от такой новости. Об этом сообщает 24 канал.

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"Снесите всю Одессу"

По поводу демонтажа памятника кровожадной императрице он в сети разразился монологом, в котором не особо подбирал слова. По его мнению, вслед за Екатериной ІІ следует снести и всю Одессу, ведь город – сплошной памятник.

Вы в этот момент сносите памятник Екатерине и радуетесь. А чему вы радуетесь? Что от Одессы останется? Ну, вы снесли памятник Екатерине, так продолжайте дальше. Снесите всю Одессу. Потому что она по факту всюду памятник,

– заявил Домбровский.

Также он искренне решил допытываться украинцев, кто заплатил им за такую инициативу, не понимая, что место таким российским империалистическим фигурам, которые принесли только зло на наши земли – не место на улицах, топонимах, воспоминаниях в Украине.

В то же время блоггер утверждал, что украинцам следовало бы бороться не с символами убийц украинского народа, а с теми, кто предлагает это делать. Ведь каким-то образом он пришел к мысли, что именно они и несут "русский мир".

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Почему Екатерине II не место на украинской земле

Заметим, что украинцы не без основания боролись за снесение монумента российской императрице. Она в течение своего правления методически, по лучшим образцам российской политики, уничтожала украинскую государственность как таковую. Сначала московская царица издала два манифеста об иностранной колонизации Руси-Украины, а впоследствии запретила преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской Академии и издала инструкцию князю Вяземскому о русификации Украины.

Также среди ее преступлений и преступлений при ее правлении перед народом Украины есть:

ликвидация Гетманщины,

ликвидация украинских учебно-культурных заведений,

отстранение от власти украиноязычных чиновников,

выселение крымских татар из Крыма и украинцев — из Украины, а на обжитые ими места переселение московитов,

сожжение библиотеки Киево-Могилянской академии, которая собиралась более 150 лет и была одной из самых богатых библиотек Восточной Европы,

ликвидация казацкого устройства на Слобожанщине и казачьих школ,

ликвидация слободского казачества,

ликвидация Запорожской Сечи,

закрепощение Украины,

приказ править службу Божью и преподавать по всем школам Украины на русском языке,

подавление украинского национально-освободительного движения Колиивщины и Турбаевского восстания.

Также в 1789 году в Петербурге по инициативе Екатерины II был издан "Сравнительный словарь всех языков", в котором украинский язык значится как русский, искаженный польским. И это далеко не весь перечень достижений кровавой московской императрицы.

Да, конечно, эта фигура российской истории, к сожалению, имела отношение к истории Украины, но ее почитание монументами тождественно установлению памятника Путину в разрушенном им Мариуполе. Поэтому вопрос, есть ли место таким фигурам среди монументов Украины – риторический.

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