Однак щойно затвердили це рішення, стало одразу яскраво видно тих, хто або не вчив історію, або не настільки проукраїнський, як хотів би видаватися. Так, наприклад, у відомого одеського блогера Домбровського запалало від такої новини. Про це повідомляє 24 канал.

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"Знесіть всю Одесу"

З приводу демонтажу пам'ятника кровожерливій імператриці він у мережі вибухнув монологом, у якому не особливо підбирав слова. На його думку, вслід за Катериною ІІ слід знести й усю Одесу, адже місто – суцільний пам'ятник.

Ви у цей момент зносите пам'ятник Катерині та радуєтеся. А чому ви радуєтеся? Що від Одеси залишиться? Ну, ви знесли пам'ятник Катерині, так продовжуйте далі. Знесіть всю Одесу. Тому що вона по факту усюди пам'ятник,

– заявив Домбровський.

Також він щиро вирішив допитуватися українців, хто заплатив їм за таку ініціативу, не розуміючи, що місце таким російським імперіалістичним постатям, які принесли лише зло на наші землі – не місце на вулицях, у топонімах, у згадках в Україні.

Натомість блогер ствердив, що українцям слід було б боротися не з символами вбивць українського народу, а з тими, хто пропонує це робити. Адже якимось чином він дійшов думки, що саме вони й несуть "русскій мір".

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Чому Катерині ІІ не місце на українській землі

Зауважимо, що українці не безпідставно боролися за те, щоб знести монумент російській імператриці. Вона протягом свого правління методично, за кращими зразками російської політики знищувала українську державність як таку. Так, спершу московська цариця видала два маніфести про іноземну колонізацію Руси-України, а згодом заборонила викладати українською мовою у Києво-Могилянській Академії та видала інструкцію князю Вяземському про русифікацію України.

Також серед її злочинів та злочинів за її правління перед народом України є:

ліквідація Гетьманщини,

ліквідація українських навчально-культурних закладів,

усунення від влади українськомовних чиновників,

виселення кримських татар з Криму та українців — з України, а на обжиті ними місця переселення московитів,

спалення книгозбірні Києво-Могилянської академії, що збиралася понад 150 років і була однією з найбагатших бібліотек Східної Європи,

ліквідація козацького устрою на Слобожанщині та козацьких шкіл,

ліквідація слобідського козацтва,

ліквідація Запорізької Січі,

закріпачення України,

наказ правити службу Божу та викладати по всіх школах України російською мовою,

придушення українського національно-визвольного руху Коліївщини та Турбаївського повстання.

Також у 1789 році у Петербурзі з ініціативи Катерини II був виданий "Порівняльний словник усіх мов", у якому українська мова значиться як російська, спотворена польською. І це – далеко не увесь перелік досягнень кривавої московської імператриці.

Так, звісно, ця постать російської історії, на жаль, мала стосунок до історії України, але її вшанування монументами тотожне встановлення памятника Путіну у зруйнованому ним Маріуполі. Тож питання, чи є місце таким постатям серед монументів України – риторичне.

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