Раніше демонтаж пам'ятника підтримав одеський виконком. А вже сьогодні близько півночі у мережі з'явились перші фото та відео демонтажу.

До теми Катерини більше не буде: в Одесі наблизили демонтаж пам'ятника

В Одесі почали зносити пам'ятник російській цариці / Фото ОП

Активіст Сергій Стерненко опублікував відео, як зносять пам'ятник та зауважив, що так має з усім російським.

Одеса позбувається пам'ятника Єкатєріні 2. На нашій землі немає місця символам вбивць,

– написав Сергій Стерненко.

Згодом у мережі поширили більше відео процесу. Пам'ятник зносять поетапно. Ось відео, як демонтували першу з фігур пам'ятника засновникам Одеси.

Демонтаж пам'ятника: відео