Цікаво, що цього року військовий парад припав на день народження Трампа.

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Що за скандал із прапором у США

До дня прапора Пентагон опублікував привітання.

З Днем Державного Прапора! Вшануймо герб нашої держави та зірки і смуги, які об'єднують нас усіх. Вивішуючи прапор нашої держави та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, давайте святкувати свободу, мужність та стійкість, які роблять нашу країну великою,

– мовиться там.

От тільки на картинці розміщено російські прапори.

У США привітали з днем прапора прапором Росії: дивіться допис Пентагону

На момент публікації новини допис не виправили.

24 Канал має матеріал про історію американського прапора.

Користувачі обурені, вони звинувачують сммників і дизайнерів у некомпетентності та симпатіях до Росії. І вимагають притягнути їх до відповідальності. Дехто запропонував іти до кінця і використати також і російський герб.

А ветеран і громадський активіст Олег Симороз залишив свій коментар під дописом Пентагону російською: "Товарищ майор, попросите дизайнера не с Лубянки!"