А саме – у прямокутнику в лівому верхньому куті додавали зірки зі збільшенням американських штатів, наразі їх 50. Майже незмінним залишався головний елемент прапору – 13 білих та червоних смуг, які символізують 13 перших колоній Америки.
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Альянс згоден надати Україні ПДЧ
НАТО підтвердила свій намір надати Україні план дій щодо членства, але спершу очікує від держави реформ. Про це мовиться у підсумковому комюніке саміту організації, який відбувся 14 червня в Брюсселі.
Вперше у 2021 році в підсумковій заяві НАТО вказується, що зростання військової міці Китаю становить виклики для Альянсу, Росію вказують як загрозу.
Байден привітав Беннета
Президент Джо Байден телефоном привітав Нафталі Беннета з обранням на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю та формуванням нового уряду. Байден висловив свій твердий намір посилити співпрацю між двома країнами.
До теми Безпека для ізраїльтян та палестинців, – Байден привітав нового прем'єра Ізраїлю
Він запевнив у непохитній підтримці безпеки Ізраїлю. Про це мовиться у повідомленні Білого дому. У неділю, 13 червня, парламент Ізраїлю 50-ма голосами "проти" і 60 голосами "за" – проголосував щодо формування нового уряду на чолі з Беннетом. В урядову коаліцію входять 8 партій.
Ефективність вакцини компанії Novavax
Американська фармацевтична компанія Novavax оголосила, що її вакцина ефективна проти коронавірусу на понад 90%. Компанія готує відповідні документи на затвердження уряду США.
Високу ефективність препарату підтвердили за підсумками третьої фази випробувань, які проводили з грудня 2020 року у США та Мексиці на майже 30 тисяч волонтерах.
Вакцина Novavax відрізняється технологією за раніше затверджених у США препаратів Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson. Новий препарат працює за тим же принципом, що і вакцини проти коклюшу та гепатиту B і не потребує спеціального холодильного зберігання.
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