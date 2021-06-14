Також у документі згадано і про Росію. Про це повідомив високопоставлений чиновник держави-члена НАТО.

Зверніть увагу Зеленський хоче почути чітку відповідь від Байдена щодо надання Україні ПДЧ в НАТО

У проєкті підсумкового комюніке саміту Альянсу Пекін позначений як "системний виклик". Водночас про Росію мовиться як про "загрозу".

"Амбіції і наступальна позиція Пекіна представляють системний виклик міжнародному порядку, а також сферам, які мають відношення до безпеки НАТО", – мовиться в документі.

Відзначимо! Черненка документа містить 45 сторінок. Відомо, що 79 абзаців виділені для Китаю.

Позиція НАТО щодо Росії: що відомо