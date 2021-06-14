Также в документе упомянуто и о России. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник государства-члена НАТО.
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В проект итогового коммюнике саммита Альянса Пекин обозначен как "системный вызов". В то же время о России говорится как об "угрозе".
"Амбиции и наступательная позиция Пекина представляют системный вызов международному порядку, а также сферам, которые имеют отношение к безопасности НАТО", – говорится в документе.
Позиция НАТО в отношении России: что известно
- Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг предложил России провести заседание с Советом НАТО. Там обеспокоены наращиванием войск возле границ Украины.
- По словам Столтенберга, противодействие России - одна из тем саммита Организации Североатлантического договора.
- Генсек заявил, что за действиями России НАТО активно следит. Там готовы защищать любого союзника ее угрозы.
- В Альянсе верят, что диалог с Москвой еще может быть возможен.
- Президент России Владимир Путин сказал, что НАТО – это пережиток холодной войны.