Также в документе упомянуто и о России. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник государства-члена НАТО.

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В проект итогового коммюнике саммита Альянса Пекин обозначен как "системный вызов". В то же время о России говорится как об "угрозе".

"Амбиции и наступательная позиция Пекина представляют системный вызов международному порядку, а также сферам, которые имеют отношение к безопасности НАТО", – говорится в документе.

Отметим! Черновик документа содержит 45 страниц. Известно, что 79 абзацев выделены для Китая.

Позиция НАТО в отношении России: что известно