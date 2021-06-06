Сейчас ситуация в мире является "поворотным моментом" для НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время онлайн-форума "НАТО–2030". Он имел в виду выход западных союзников из Афганистана и противодействие России и Китая международному порядку.

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Так, Столтенберг обеспокоен, потому что Россия "ведет массированное наращивание военной мощи от Арктики до Африки". Зато Китай, по его словам, создал "беспрецедентную систему наблюдения и контроля над своим населением".

Генсек добавил, что члены НАТО не могут самостоятельно противостоять угрозам со стороны России и Китая, а также угрозам изменения климата.

В Альянсе надеются на диалог с Россией

Столтенберг обратил внимание на так называемый дуалистический подход к отношениям с Россией.

Мы продолжим обеспечивать надежное сдерживание и защиту (от враждебных действий России – 24 канал). В то же время мы верим в возможность диалога,

– сказал чиновник.

В то же время он признал, что в отношениях Запада и России наблюдается спад, невиданный со времен холодной войны. Однако Столтенберг считает, что с россиянами следует общаться по таким вопросам, как контроль над вооружениями.

"Россия – авторитарное государство. Но нет никакого противоречия между ясным пониманием проблем, которые представляет Россия, и необходимостью переговоров с ними", – добавил Столтенберг.

Наконец Генсек сказал, что НАТО – это не просто военный альянс, но и политический. Поэтому, продолжил политик, следует использовать механизмы НАТО еще больше, чтобы реагировать на глобальные вызовы.

Обратите внимание! В НАТО предостерегли российского лидера Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге Альянса.