В Альянсе обеспокоены из-за тесного взаимодействия Путина и Лукашенко. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Беларусь становится" все более и более зависимой", – Столтенберг
Генсек отметил, что НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси. Поэтому Альянс готов стать на защиту союзников при любых угрозах, если таковые будут исходить из Минска и Москвы. Относительно защиты говорится о Литве, Латвии и Польше, которые граничат с Беларусью.
Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы. Ранее Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств как Украина, Грузия и Молдова,
– подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что Беларусь становится "все более и более зависимой" от России. Через это соглашение о партнерстве с Минском значительно сократили. В дальнейшем ее тоже будут пересматривать.
В НАТО обеспокоены из-за сотрудничества России и Китая
Кроме того, Столтенберг обратил внимание на политическое и военное сотрудничество России и Китая углубляется. Генсек назвал это "серьезным вызовом".
Сближение Лукашенко и Путина: что известно
- Путин и Лукашенко встретились 28 мая в Сочи. Это произошло на фоне задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.
- Лукашенко пожаловался Путину на авиационную блокаду, к которой прибег ряд стран и привез на встречу документы по ситуации с самолетом компании Ryanair.
- Кстати, после встречи Россия выделила Беларуси второй транш государственного кредита в размере 500 миллионов долларов.
- Кроме того, самопровозглашенный президент сказал, что Россия даст Беларуси оружие, а также перебросит войска при конфликте за сутки.
- Лукашенко также встречался с Путиным в апреле. После этого он заявил, что Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства осенью 2021 года.