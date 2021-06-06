В Альянсі стурбовані через тісну взаємодію Путіна та Лукашенка. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
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Білорусь стає "все більш і більш залежною", – Столтенберг
Генсек зазначив, що НАТО уважно стежить за тим, що відбувається у Білорусі. Тому Альянс готовий стати на захист союзників при будь-яких загрозах, якщо такі будуть виходити з Мінська та Москви. Щодо захисту мовиться про Литву, Латвію та Польщу, які межують з Білоруссю.
Союзники серйозно стурбовані більш тісною співпрацею між Москвою і Мінськом в останні місяці. Раніше Росія масово порушила територіальну цілісність таких держав як Україна, Грузія і Молдова,
– наголосив Столтенберг.
Він додав, що Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії. Через це угоду про партнерство з Мінськом значно скоротили. Надалі її теж переглядатимуть.
У НАТО стурбовані через співпрацю Росії та Китаю
Крім того, Столтенберг звернув увагу на політичне та військове співробітництво Росії і Китаю, що поглиблюється. Генсек назвав це "серйозним викликом".
Зближення Лукашенка та Путіна: що відомо
- Путін та Лукашенко зустрілися 28 травня у Сочі. Це відбулось на тлі затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.
- Лукашенко поскаржився Путіну на авіаційну блокаду, до якої вдалася низка країн та привіз на зустріч документи щодо ситуації з літаком компанії Ryanair.
- До речі, після зустрічі Росія виділила Білорусі другий транш державного кредиту у розмірі 500 мільйонів доларів.
- Крім того, потім самопроголошений президент сказав, що Росія дасть Білорусі зброю, а також перекине війська при конфлікті за добу.
- Лукашенко також зустрічався з Путіним у квітні. Після цього він заявив, що Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени 2021 року.