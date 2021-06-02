Зазначається, що таким чином союзники мають намір надіслати попередження керівнику Кремля Путіну, що не варто продовжувати російську агресію у світі.

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США та союзники беруть участь у широкомасштабній місії НАТО, в якій беруть участь понад 20 країн НАТО, здійснюючи польоти над країнами-членами НАТО у навчаннях, покликаних частково направити послання президенту Росії Володимиру Путіну,

– зазначили журналістки.

До слова, навчання держав Північноатлантичного Альянсу проводять за декілька тижнів до зустрічі глави Штатів Джо Байдена та керівника Кремля Путіна.

Зверніть увагу! Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати разом з іншими членами НАТО повинні збільшити допомогу в сфері безпеки для України.

Зустріч Байдена та Путіна: що відомо

Під час телефонної розмови наприкінці квітні Джо Байден запропонував Путіну провести зустріч у третій країні.

Згодом сторони домовилися, що американський та російський президенти зустрінуться 16 червня у Женеві. Туди глава США приїде на саміт з лідерами Євросоюзу.

За даними ЗМІ, розмова Байдена та Путіна може відбутися у женевському готелі InterContinental. Насамперед політики обговорюватимуть двосторонні відносини США та Росії.

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