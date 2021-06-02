Отмечается, что таким образом союзники намерены отправить предупреждение руководителю Кремля Путину, что не стоит продолжать российскую агрессию в мире.

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США и союзники участвуют в широкомасштабной миссии НАТО, в которой принимают участие более 20 стран НАТО, совершая полеты над странами-членами НАТО в учениях, призванных частично направить послание президенту России Владимиру Путину,

– отметили журналистки.

К слову, обучение государств Североатлантического Альянса проводят за несколько недель до встречи главы Штатов Джо Байдена и главы Кремля Путина.

Обратите внимание! Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты вместе с другими членами НАТО должны увеличить помощь в сфере безопасности для Украины.

Встреча Байдена и Путина: что известно

Во время телефонного разговора в конце апреля Джо Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране.

Впоследствии стороны договорились, что американский и российский президенты встретятся 16 июня в Женеве. Туда глава США приедет на саммит с лидерами Евросоюза.

По данным СМИ, разговор Байдена и Путина может состояться в женевском отеле InterContinental. Прежде всего политики будут обсуждать двусторонние отношения США и России.

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