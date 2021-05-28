Соответствующее заявление сделал бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в интервью, организованном общественной организацией "Платформа публичной дипломатии".

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Моя рекомендация для Украины относительно того, как стать членом НАТО, заключается в том, чтобы США и другие члены НАТО увеличили ей помощь в сфере безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе,

– сказал он.

Джон Болтон объяснил, что это поможет:

выслать российских наемников с территории Донбасса;

перекрыть поток поддержки оккупантов на востоке.

Украине полностью восстановить контроль на границе с Россией.

Чиновник отметил, что этот проект должен иметь высокий приоритет.

Нужно заблокировать "Северный поток-2"

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности отметил необходимость решительных действий Штатов и стран-государств НАТО и ЕС, направленных на блокирование строительства "Северного потока-2".

Я вполне понимаю беду Украины со строительством трубопроводов, но ситуация для нее будет еще хуже, когда "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию. И это недопустимо, что западноевропейцы все еще отвергают совет Маргарет Тэтчер в 1980-х: "Не станьте зависимыми от российской нефти и природного газа,

– добавил Джон Болтон.

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На Донбассе ранили украинского воина

Оккупанты, пренебрегая договоренностям, продолжают нагло нарушать режим прекращения огня.

Утром 28 мая наемники России обстреляли позиции бойцы ВСУ возле Песков, что в Донецкой области.

В результате вражеских атак один защитник Украины получил ранение. Военного госпитализировали, его состояние стабильное.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала