Утром 28 мая оккупанты обстреляли поселок Пески Донецкой области. Один военный из состава Вооруженных сил получил ранения.

Важно 100 тысяч военных, тысяча танков: российские войска не отходят от границы Украины

Что известно о пострадавшем

Враг обстреливал Пески из стрелкового оружия.

Наш защитник получил пулевое ранение.

Военного оперативно эвакуировали в больницу.

Состояние здоровья раненого военного удовлетворительное.

Как сообщили в штабе ООС, украинские военные были вынуждены открывать огонь. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Военные отмечают, что уже с начала суток 28 мая и до 7 утра боевики предприняли нарушение "тишины" 5 раз. В свою очередь за минувшие сутки таких нарушений в целом было 9.

Как минули сутки на Донбассе