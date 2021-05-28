Утром 28 мая оккупанты обстреляли поселок Пески Донецкой области. Один военный из состава Вооруженных сил получил ранения.
Важно 100 тысяч военных, тысяча танков: российские войска не отходят от границы Украины
Что известно о пострадавшем
- Враг обстреливал Пески из стрелкового оружия.
- Наш защитник получил пулевое ранение.
- Военного оперативно эвакуировали в больницу.
- Состояние здоровья раненого военного удовлетворительное.
Как сообщили в штабе ООС, украинские военные были вынуждены открывать огонь. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Военные отмечают, что уже с начала суток 28 мая и до 7 утра боевики предприняли нарушение "тишины" 5 раз. В свою очередь за минувшие сутки таких нарушений в целом было 9.
Как минули сутки на Донбассе
- К сожалению, не без боевых потерь для Украины.
- Пророссийские боевики прицельным огнем накрыли позиции украинских защитников неподалеку Новотошковского.
- В результате погиб военный из Хмельницкой Максим Полевой.
- Он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Воевал за Украину в Донбассе с 2014 года, прошел "Дебальцевский котел". Ему было всего 37 лет.
- За сутки пророссийские боевики нарушали режим тишины 9 раз. Оккупанты открывали огонь в направлении Песков, Причепиловки, Опытного, Марьинки, Новотошковского.