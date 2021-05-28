Уранці 28 травня окупанти обстріляли селище Піски на Донеччині. Один військовий зі складу Збройних сил отримав поранення.

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Що відомо про постраждалого

  • Ворог обстрілював Піски зі стрілецької зброї. 
  • Наш захисник отримав кульове поранення.
  • Військового оперативно евакуювали до лікарні.
  • Стан здоров'я пораненого військового задовільний.

Як повідомили у штабі ООС, українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.  

Військові зазначають, що вже від початку доби 28 травня і до 7 ранку бойовики вдалися до порушення "тиші" 5 разів. На противагу за минулу добу таких порушень загалом було 9.

Як минула доба на Донбасі

  • На жаль, не без бойових втрат для України. 
  • Проросійські бойовики прицільним вогнем накрили позиції українських захисників неподалік Новотошківського.
  • Внаслідок цього загинув військовий із Хмельниччини Максим Польовий
  • Він був командиром батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Воював за Україну на Донбасі з 2014 року, пройшов "Дебальцівський котел". Йому було усього 37 років. 
  • За добу проросійські бойовики порушували режим тиші 9 разів. Окупанти відкривали вогонь у напрямку Пісків, Причепилівки, Опитного, Мар'їнки, Новотошківського.