Уранці 28 травня окупанти обстріляли селище Піски на Донеччині. Один військовий зі складу Збройних сил отримав поранення.
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Що відомо про постраждалого
- Ворог обстрілював Піски зі стрілецької зброї.
- Наш захисник отримав кульове поранення.
- Військового оперативно евакуювали до лікарні.
- Стан здоров'я пораненого військового задовільний.
Як повідомили у штабі ООС, українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Військові зазначають, що вже від початку доби 28 травня і до 7 ранку бойовики вдалися до порушення "тиші" 5 разів. На противагу за минулу добу таких порушень загалом було 9.
Як минула доба на Донбасі
- На жаль, не без бойових втрат для України.
- Проросійські бойовики прицільним вогнем накрили позиції українських захисників неподалік Новотошківського.
- Внаслідок цього загинув військовий із Хмельниччини Максим Польовий.
- Він був командиром батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Воював за Україну на Донбасі з 2014 року, пройшов "Дебальцівський котел". Йому було усього 37 років.
- За добу проросійські бойовики порушували режим тиші 9 разів. Окупанти відкривали вогонь у напрямку Пісків, Причепилівки, Опитного, Мар'їнки, Новотошківського.