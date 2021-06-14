Про це президент України сказав у спільному інтерв'ю Reuters, Associated Press і Agence France-Presse. Зеленський нагадав, що досі існує військова загроза Росії для України.

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Зеленський впевнений, що Україна зробила все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це він сказав в день саміту НАТО. Тепер Україні чекає конкретних рішень від НАТО. Президент України також вважає, що США могли б надати економічну підтримку Україні.

За словами Зеленського, Росія затягує процес щодо його зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Чітких причин такої поведінки немає.

Також Зеленський наголосив на тому, що більшість російських військ все ж залишилися на кордоні з Україною.

Довідка. Росія заявляла про те, що відводить свої війська. Там навіть показали кілька фото та відео, аби заспокоїти Україну. Однак, як заявив президент України, відвели лише приблизно 3,5 тисячі російських військових.

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