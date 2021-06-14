Про це президент України сказав у спільному інтерв'ю Reuters, Associated Press і Agence France-Presse. Зеленський нагадав, що досі існує військова загроза Росії для України.
До теми Двері в НАТО відкриті, але одностайності немає: Зеленський закликає надати Україні ПДЧ
Зеленський впевнений, що Україна зробила все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це він сказав в день саміту НАТО. Тепер Україні чекає конкретних рішень від НАТО. Президент України також вважає, що США могли б надати економічну підтримку Україні.
За словами Зеленського, Росія затягує процес щодо його зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Чітких причин такої поведінки немає.
Також Зеленський наголосив на тому, що більшість російських військ все ж залишилися на кордоні з Україною.
Надання Україні ПДЧ в НАТО: останні новини
- Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала одну з причин зволікання НАТО з наданням ПДЧ Україні. Вона вважає, що це небажання урядів деяких країн дратувати російського президента Володимира Путіна.
- Наприкінці травня 2021 року Україні надали оновлений пакет Цілей партнерства НАТО.
- Раніше Зеленський заявляв, що Україні негайно потрібен ПДЧ, адже лише з ним ми можемо отримати гарантії безпеки.