Зауважимо, що цей парад став одним із найбільших за останні десятиліття. Про те, що відбувається у Вашингтоні – інформує 24 Канал.

Дивіться також У Вашингтон стягують десятки одиниць бронетехніки для військового параду: промовисте відео

01:33, 15 червня На трибуні видно Трампа, його дружину та Піта Гегсета

01:32, 15 червня Грає військовий оркестр.

01:28, 15 червня Парад розпочався

Як до Вашингтону стягували десятки одиниць бронетехніки для військового параду Підготовка до військового параду у Вашингтоні: дивіться відео