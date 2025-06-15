Заметим, что этот парад стал одним из крупнейших за последние десятилетия. О том, что происходит в Вашингтоне – информирует 24 Канал.

Смотрите также В Вашингтон стягивают десятки единиц бронетехники для военного парада: красноречивое видео

01:33, 15 июня

На трибуне видно Трампа, его жену и Пита Гегсета

01:32, 15 июня

Играет военный оркестр.

01:28, 15 июня

Парад начался

Как в Вашингтон стягивали десятки единиц бронетехники для военного парада

Подготовка к военному параду в Вашингтоне: смотрите видео

По подсчетам ABS News, приблизительные расходы на нынешний военный парад составляют 45 миллионов долларов.

Заметим, что это первый военный парад в столице США с 1991 года.