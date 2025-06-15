Заметим, что этот парад стал одним из крупнейших за последние десятилетия. О том, что происходит в Вашингтоне – информирует 24 Канал.
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01:33, 15 июня
На трибуне видно Трампа, его жену и Пита Гегсета
01:32, 15 июня
Играет военный оркестр.
01:28, 15 июня
Парад начался
Как в Вашингтон стягивали десятки единиц бронетехники для военного парада
Подготовка к военному параду в Вашингтоне: смотрите видео
По подсчетам ABS News, приблизительные расходы на нынешний военный парад составляют 45 миллионов долларов.
Заметим, что это первый военный парад в столице США с 1991 года.