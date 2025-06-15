Заметим, что этот парад стал одним из крупнейших за последние десятилетия. О том, что происходит в Вашингтоне – информирует 24 Канал.

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01:33, 15 июня На трибуне видно Трампа, его жену и Пита Гегсета

01:32, 15 июня Играет военный оркестр.

01:28, 15 июня Парад начался

Как в Вашингтон стягивали десятки единиц бронетехники для военного парада Подготовка к военному параду в Вашингтоне: смотрите видео