Празднование пришлось на день рождения действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бывшего журналиста "Голоса Америки" Остапа Яриша.

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Военный парад в США впервые с 1991 года

Вашингтон готовится к первому с 1991 года военному параду. Он состоится 14 мая. Жители столицы наблюдали, как железнодорожными платформами в город прибывают десятки единиц бронетехники. Парад посвящен 250-летию основания армии США. Интересно то, что дата совпадает с 79-летием Трампа.

По центру американской столицы пройдутся танки Abrams, бронемашины Bradley и Stryker, самоходные артиллерийские установки Paladin, гаубицы M777 и другая боевая техника.

Подготовка к военному параду в Вашингтоне: смотрите видео

Какова приблизительная стоимость парада

Накануне ABS News подсчитало приблизительные расходы на нынешний военный парад. Сумма составляет около 45 миллионов долларов.

Ранее уже сообщалось, что американские власти рассматривали возможность проведения большого военного парада. Тогда речь шла о привлечении более 6,6 тысяч военных, 150 единиц техники, 50 вертолетов и 7 военных оркестров. В период первого президентства Трампа, власть отказалась от проведения такого парада из-за финансовых затрат.