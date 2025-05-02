Эта дата, кроме того, совпадает с 250-летием Вооруженных сил США, которому официально планируют посвятить мероприятие. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на внутренние документы, передает 24 Канал.

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Какой парад планируют провести в США

По предварительной информации, к проведению мероприятия планируют привлечь более 6,6 тысяч военнослужащих, 150 единиц техники, 50 вертолетов, 7 военных оркестров. Также, возможно, участие в этом примут и тысячи гражданских лиц. Документы по планированию, полученные AP, датированы 29 и 30 апреля, и не были обнародованы.

Они представляют собой последний проект армии для давно запланированного фестиваля по случаю 250-летия на Национальной аллее, а также новый элемент – большой военный парад, о котором Трамп давно мечтал, но который все еще обсуждается,

– говорится в сообщении.

Как оценивает агентство, проведение такого мероприятия может обойтись Вашингтону в десятки миллионов долларов. Согласно обнародованной информации, основные расходы, вероятно, связаны с транспортировкой техники и личного состава из разных уголков страны, а также с обеспечением питания и размещения военных.

Журналисты отмечают, что именно финансовые расходы стали причиной отказа от такого парада во время первого пребывания Дональда Трампа на посту президента. В то же время власти Вашингтона выражают обеспокоенность из-за возможных повреждений дорог тяжелой техникой. Впрочем, парад пока официально не утвердили.

AP пишет, что в соответствующий проект уже вносили изменения, поэтому, вероятно, его еще будут редактировать. В свою очередь в Белом доме эту информацию не комментируют.

Напомним, The Hill уже сообщало, что администрация Трампа планирует провести военный парад в Вашингтоне на его 79-й день рождения 14 июня, что совпадает с 250-летием армии США. Тогда в издании предполагали, что такой парад может протянуться на 6,5 километров от Пентагона до Белого дома.