Святкування припало на день народження чинного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колишнього журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша.

Дивіться також Байден обіцяв Україні 20 тисяч ракет, але Трамп перекинув їх на Близький Схід, – Зеленський

Військовий парад у США вперше з 1991

Вашингтон готується до першого з 1991 року військового параду. Він відбудеться 14 травня. Мешканці столиці спостерігали, як залізничними платформами до міста прибувають десятки одиниць бронетехніки. Парад присвячено 250-річчю заснування армії США. Цікаво те, що дата збігається з 79-річчям Трампа.

Центром американської столиці пройдуться танки Abrams, бронемашини Bradley й Stryker, самохідні артилерійські установки Paladin, гаубиці M777 та інша бойова техніка.

Підготовка до військового параду у Вашингтоні: дивіться відео

Яка приблизна вартість параду

Напередодні ABS News підрахувало приблизні витрати на цьогорічний військовий парад. Сума становить близько 45 мільйонів доларів.

Раніше вже повідомлялось, що американська влада розглядала можливість проведення великого військового параду. Тоді йшлось про залучення понад 6,6 тисячі військових, 150 одиниць техніки, 50 гелікоптерів та 7 військових оркестрів. За періоду першого президентства Трампа, влада відмовилась від проведення такого параду через фінансові витрати.