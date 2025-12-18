Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Одеської області.

Що відомо про напад на поліціянта?

За даними правоохоронців, інцидент стався кілька днів тому, коли дільничний офіцер доправляв до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.

Як з'ясували слідчі, у приміщенні РТЦК та СП троє військовослужбовців почали поводитися агресивно стосовно поліціянта.

За попередньою інформацією, один із них перебував у стані алкогольного сп'яніння. Вони нецензурно висловлювалися на адресу правоохоронця, а після зробленого зауваження спровокували бійку й гуртом побили поліціянта.

Так, слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів під час виконання службових обов'язків.

Усім трьом фігурантам оголосили підозру й наразі їх тримають під вартою. Обвинуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі. Поліція готує клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

