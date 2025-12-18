Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Одеської області.
Що відомо про напад на поліціянта?
За даними правоохоронців, інцидент стався кілька днів тому, коли дільничний офіцер доправляв до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.
Як з'ясували слідчі, у приміщенні РТЦК та СП троє військовослужбовців почали поводитися агресивно стосовно поліціянта.
За попередньою інформацією, один із них перебував у стані алкогольного сп'яніння. Вони нецензурно висловлювалися на адресу правоохоронця, а після зробленого зауваження спровокували бійку й гуртом побили поліціянта.
Так, слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів під час виконання службових обов'язків.
Усім трьом фігурантам оголосили підозру й наразі їх тримають під вартою. Обвинуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі. Поліція готує клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Подібні випадки за участю працівників ТЦК
Нещодавно в Одесі працівники ТЦК побили морського піхотинця Романа Покидька, який нещодавно повернувся з російського полону. За словами активістів, 4 грудня його силоміць затримали на вулиці, попри наявність усіх документів, заштовхали в авто, побили та викинули на дорогу.
На початку грудня в Запоріжжі затримали представника ТЦК, якого підозрюють у вбивстві. Його колеги рішуче засудили дії та допомогли слідству. Зараз підозрюваний утримується в СІЗО.
А наприкінці листопада Державне бюро розслідувань затримало керівника районного ТЦК на Івано-Франківщині за підозрою у побитті та приниженні військовозобов'язаних.