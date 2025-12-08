Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу.

Що відомо про затримання військового ТЦК за підозрою у вбивстві?

Запорізький обласний ТЦК та СП категорично засуджує дії військовослужбовця. Там підкреслили, що вчинок, який йому інкримінують, "не має нічого спільного з військовою честю, обов'язком захисника чи завданнями ТЦК та СП".

Водночас в пресслужбі наголосили, що військова форма "не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки – обтяжувальною обставиною".

Наразі підозрюваного затримали і він перебуває в СІЗО.

"Керівництво Запорізького обласного ТЦК та СП надає повне сприяння Національній поліції та спеціалізованим органам у розслідуванні обставин вбивства та зацікавлене в об’єктивному та швидкому розслідуванні", – йдеться в заяві ТЦК.

Там також висловили співчуття родині загиблого та запевнили, що зроблять усе, аби винний поніс справедливе покарання.

