Підліток спершу повідомив про катування у лікарні поліцію, але звідти не було жодної реакції. Тоді хлопець звернувся до омбудсмана Дмитра Лубінця, передає 24 Канал із посиланням на заяву Уповноваженого Ради з прав людини.

Як Лубінець відреагував на катування дівчини у лікарні Житомира?

Після отримання скарги Лубінець направив моніторингову групу до медзакладу, яка підтвердила факти насильства.

За офіційними документами, фіксація дитини тривала лише дві години, але насправді її застосовували майже весь час перебування у лікарні, практично добу.

Поліція прибула на місце події лише після втручання омбудсмана. Тоді розпочалися слідчі дії та документування злочину.

Інформацію про кримінальне правопорушення внесли до ЄРДР за статтею про катуванняю

Лубінець також звернувся до Офісу Генпрокурора та Нацполіції для контролю за досудовим розслідуванням та оцінки дій правоохоронців, які раніше не відреагували на повідомлення дитини.

Постраждала зараз перебуває в НДСЛ "Охматдит" у відділенні інтенсивної терапії, де отримує медичну та психологічну допомогу.

Лубінець наголосив, що порушення прав дітей у медичних закладах неприпустимі та потребують негайної реакції держави. Він додатково звернувся до МОЗ щодо захисту прав пацієнтки та перевірки обставин інциденту.

