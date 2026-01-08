Жінці вручили підозру через незаконне позбавлення волі неповнолітньої. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на прокуратуру та поліцію Кіровоградської області.

Що відомо про жахливі умови утримання дівчини?

За матеріалами слідства, мати-вихователька, яка опікувалася дітьми, протягом кількох місяців систематично обмежувала свободу пересування неповнолітньої вихованки. Дівчина з дитинства має інвалідність I групи, синдром Дауна та потребує постійного догляду й особливого підходу.

Замість належної опіки жінка вдягала на руку та ногу дівчини металеві ланцюги, з'єднані навісним замком, фактично прикувавши її до місця та унеможлививши самостійне пересування чи вихід з будинку. Такі дії вихователька пояснювала необхідністю йти на роботу та побоюваннями, що дитина може втекти.

Крім того, вночі дівчину додатково фіксували до ліжка за допомогою тканого ременя, повністю позбавляючи можливості будь-яких рухів.

17-річну дівчину тримали на ланцюгах: дивіться фото прокуратури

Правоохоронці наголошують, що ці дії завдали вихованці значних фізичних і моральних страждань, а також грубо порушили її конституційне право на свободу та особисту недоторканність, гарантоване як українським законодавством, так і міжнародними стандартами захисту прав дітей.

Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене щодо малолітнього або щодо особи з інвалідністю. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Водночас ініційовано процедуру відсторонення жінки від виконання обов'язків виховательки, оскільки її робота пов'язана з дітьми.

Паралельно перевіряються дії відповідальних посадовців та органів опіки щодо забезпечення захисту прав і інтересів дітей у цьому закладі.

