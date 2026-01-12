Про це 24 Каналу повідомили обізнані джерела.

Що відомо про неповнолітнього нападника в школі у Києві?

За інформацією джерел, школяра, який напав на вчительку та іншого учня в одній зі шкіл в Оболонському районі, звуть Микита Соловйов. Він 2011 року народження.

Його батько Соловйов Олександр Анатолійович раніше обіймав посаду головного оперуповноваженого у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. Однак із травня 2025 року не працює у поліції.

За даними співрозмовників, Микита Соловйов є уродженцем Нікополя Дніпропетровської області.